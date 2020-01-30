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30 січня 2020, Київ 20:24
Новини | Міжнародні

У 2019 році економіка США зросла на 2,3% – найнижчий показник за час президенства Трампа

Трампа обіцяв економічне зростання на рівні щонайменше 3%

У 2019 році економіка Сполучених Штатів Америки зросла на 2,3%, повідомив американський уряд. Це найнижчий показник за час президентства Дональда Трампа, який обіцяв економічне зростання на рівні щонайменше 3%.

У 2018 році валовий внутрішній продукт Сполучених Штатів зріс на 2,9% й досяг 20,5 трильйонів. Сповільнення економічного зростання США пояснюють торговельною війною з Китаєм.

За даними Світового банку, у 2015 році ріст американського ВВП становив 2,88%, у 2016-му – 1,57%, у 2017-му – 2,21%.

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