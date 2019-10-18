Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 Жовтень 2019, Київ 09:24
Новини | Міжнародні

Китайська економіка показала найнижче зростання за останні 27 років

На екрані – китайський лідер Сі Цзиньпін під час святкування 70-річчя заснування Комуністичної партії Китаю, 1 жовтня 2019 року

Дивитись коментарі

У третьому кварталі китайська економіка показала найнижче зростання за останні 27 років. Згідно з оприлюдненими 18 жовтня даними, зростання валового внутрішнього продукту країни в липні-вересні становило 6%, а в попередньому кварталі – 6,2%. Це – найнижчий квартальний показник Китаю з 1992 року.

Речник Національного бюро статистики Китаю заявив, що країна «зустрілася зі зростанням ризиків і викликів як вдома, так і за кордоном». Водночас він додав, що «національна економіка підтримує загальну стабільність… і покращує стандарти життя».

Пекін і Вашингтон продовжують накладати нові мита на імпорт китайських та американських товарів. Багато експертів остерігаються, що торговельні війни ослаблять світову економічну активність й призведуть до підвищеного коливання світових фондових ринків.

Новопризначена директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Кристаліна Ґеорґієва застерігає, що торговельні війни можуть означати втрату близько 700 мільярдів доларів до кінця 2020 року – близько 0,8% світового валового внутрішнього продукту.

Аналітики відзначають певні позитивні сигнали у відносинах між країнами в останні дні. Президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив, що Вашингтон і Пекін домовилися відкласти заплановане підвищення мит.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG