Екскерівнику Дніпропетровської поліції оголосили підозру в організації незаконного затримання патрульних

Слідчі Центрального апарату Державного бюро розслідувань за погодженням із Генеральною прокуратурою України повідомили про підозру колишньому керівнику Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Віталію Глуховері у справі про незаконне затримання патрульних поліцейських.

Як повідомляє пресслужба ГПУ, Глуховерю підозрюють, зокрема, у перевищенні влади, втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу, завідомо незаконному затриманні.

«11 вересня 2018 року начальник Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області з метою уникнення його водієм відповідальності за скоєне адміністративне правопорушення і перешкоджання поліцейським патрульної поліції в оформленні вказаного правопорушення, перевищуючи свої службові повноваження, за попередньою змовою з іншими працівниками управління, організував із застосуванням зброї і насильства незаконне силове затримання патрульних поліцейських, які перебували на добовому чергуванні й завершували оформлення адміністративних матеріалів щодо водія начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, який скоїв адміністративне правопорушення», – повідомляє ГПУ.

Питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному ще не вирішили, йдеться в повідомленні.

«За результатами досудового розслідування буде надана оцінка діям усіх працівників Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, які брали участь у затриманні поліцейських патрульної поліції. Досудове розслідування триває», – додали в ГПУ.

Санкції статей, за якими підозрюють Глуховерю, передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

29 липня у Нацполіції повідомили, що Глуховерю звільнили з посади після заклику президента Володимира Зеленського.

Віталій Глуховеря після цього заявляв, що готовий надати будь-яку інформацію стосовно інциденту із затриманням патрульних, які зупинили його автомобіль.

У липні був оприлюднений відеозапис із нагрудної камери патрульного, який зупинив службовий Range Rover Глуховері. Водій відмовився визнати порушення і намагався поїхати з місця подій. Потім туди прибули бійці спецпідрозділу КОРД, які затримали патрульний екіпаж. За даними ЗМІ, інцидент стався у вересні 2018 року.

Віталій Глуховеря став начальником ГУ НПУ у Дніпропетровській області 2017 року. Він також очолював обласну поліцію (тоді ще міліцію) у 2014–2015 роках, а перед тим був начальником Дніпропетровської міської міліції (нині Дніпровська міська поліція).