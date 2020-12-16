Експерти ВООЗ перевірять українські тюрми на спроможність протистояти спалахам хвороб – Ляшко

Експерти Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я оцінять спроможність закладів пенітенціарної системи України протистояти спалахам хвороб. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я з посиланням на головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Ляшко зробив таку заяву після зустрічі з керівницею програми «Алкоголь і заборонені наркотики та охорона здоров’я у тюрмах» Європейського офісу ВООЗ з профілактики неінфекційних захворювань та боротьби з ними Аною Каріною Ферейра-Боргес.

«ВООЗ має значний досвід у розробці та втіленні програм щодо удосконалення медичної допомоги людям, які знаходяться у закладах пенітенціарної системи. Повний шлях подібної оцінки вже пройшли Фінляндія, Велика Британія та Португалія. Україна – на черзі», – цитують чиновника в пресслужбі МОЗ.

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Представниця ВООЗ, згідно з повідомленням, заявила, що в світі є різні моделі медичних систем у закритих закладах, але «всі вони мають беззаперечно базуватися на принципах пріоритетності права кожної людини на захист життя та здоров’я».

В листопаді 2020 року у ВООЗ повідомляли, що Україна може отримати перші дози майбутньої вакцини від коронавірусної інфекції в другому кварталі 2021 року Зокрема керівник Офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт повідомив, що Україна отримає вакцину проти COVID-19 в рамках Фонду глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX), створеного Глобальним альянсом із вакцин й імунізації (GAVI), ВООЗ і кількома урядами.