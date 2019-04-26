Голова КСУ відповів на звинувачення Порошенка в «переорієнтації» та намірі скасувати декларування

Голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук відкидає звинувачення чинного президента України Петра Порошенка, який сказав, що окремі члени КСУ «дуже швидко переорієнтувалися на нову владу і зараз планують визнати неконституційним електронне декларування». В ефірі Радіо Свобода Шевчук заявив, що «здивований» цими словами.

«Що значить «переорієнтувалися»? Це значить, що раніше деякі члени суду орієнтувалися на Петра Порошенка? А зараз ми орієнтуємося на Володимира Зеленського? Суд – незалежний. Він не може орієнтуватися на конкретну політичну особу. Ми – не політики. Що стосується чуток. Я здивований. Уже вважалося, що в четвер, тобто вчора, ми мали голосувати за скасування електронних декларацій. Навіть у порядку денному на сайті нема й близько цього», – сказав Шевчук в ефірі програми «Ваша Свобода».

Він додав, що Конституційний суд розглядає подання про електронні декларації, «як і інші питання».

У відповідь на питання про можливі терміни ухвалення рішення про декларування Шевчук сказав: «Поступово ставимо порядок денний, розглядаємо».

Електронне декларування про доходи посадовців було однією з вимог Європейського союзу для реалізації безвізового режиму з Україною. Реєстр декларацій працює з 2016 року.

У 2015 році 48 народних депутатів звернулися до Конституційного суду з вимогою визнати неконституційними низку положень закону про протидію корупції, які стосуються електронного декларування, та статтю про кримінальну відповідальність за недостовірні дані в декларації. Ініціаторами подання стали народні депутати від партії «Опозиційний блок» Юрій Мірошниченко та Дмитро Шпенов.

У квітні 2019 року голова правління антикорупційної організації Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин розповів про нібито наміри Конституційного суду обмежити або приховати електронне декларування.