В «Укренерго» повідомили про залучення аварійної допомоги від Румунії та Польщі – просять економити електрику

Компанія «Укренерго» в суботу повідомила про вимушене залучення аварійної допомоги від операторів системи передачі електроенергії Румунії та Польщі з 12:00 до 19:00 потужністю 300 МВт.

«Цей екстрений захід застосований для компенсації дефіциту електроенергії в енергосистемі. Головною причиною виникнення дефіциту є недостатність генеруючих потужностей. Протягом доби один енергоблок на тепловій електростанції вийшов в аварійний ремонт, ще один в плановий. Кілька блоків відновлюються в прифронтовому регіоні після артобстрілів, а в інших регіонах після масованих ракетних атак минулої зими», – йдеться в повідомленні.

У компанії кажуть, що ускладнює ситуацію високий, попри потепління та вихідний день, рівень споживання електроенергії.

«Будь ласка, споживайте ощадливо», – просять енергетики.

Раніше голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький припустив, що на енергосистему чекають ще один-два потенційно напружені тижні, а ближче до нового року споживання спадатиме і буде легше впоратись із забезпеченням енергопостачання.

У Міненерго сьогодні повідомляли, що через негоду, бойові дії і технологічні порушення без електропостачання в Україні перебувають 504 населені пункти.