Енергоспоживання у Києві обмежено на третину – гендиректор YASNO

Обмеження енергоспоживання у Києві залишається суттєвим і становить третину від необхідного, повідомив гендиректор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко.

«Здається, що світла стає потроху більше, а годин із можливими відключеннями має бути менше. Але все не настільки добре, як деякі зазначають, обмеження на місто залишається значним, понад третину споживання. А з наявного обсягу майже 40% йде на критичну інфраструктуру», – повідомив Коваленко у фейсбуці.

Він зазначив, що третій день у Києві діють нові графіки відключень, які тестують ДТЕК Київські електромережі.

Вранці 12 грудня компанія «Укренерго» повідомляла, що в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.

5 грудня війська РФ завдали чергового масованого удару по Україні. Російські ракети влучили в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. 9 грудня в уряді заявили, що в Україні різною мірою пошкоджено 40% об’єктів високовольтної мережі.