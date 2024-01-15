«Укренерго»: споживання електроенергії – на високому рівні, але дефіцит не очікується

Компанія «Укренерго» заявляє, що споживання електроенергії залишається на високому рівні, але не прогнозує виникнення дефіциту в енергосистемі.



Як повідомляє пресслужба компанії, 14 січня добовий максимум споживання був зафіксований близько 18:00, але, попри однакові температурні показники, він був на 8,3% вищий за добовий максимум попередньої неділі, 7 січня. Причина – споживання зберігалось на високому рівні після низьких температур 12-13 січня.

За даними енергетиків, сьогодні станом на 9:00 споживання співпадає з рівнем споживання п’ятниці, 12 січня.

Через потепління – 2,7 градуса морозу проти 7,8 – в «Укренерго» не прогнозують виникнення дефіциту в енергосистемі.

У компанії констатують високий рівень споживання і закликають ощадливо використовувати електроенергію.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Під час цьогорічного опалювального сезону енергетикам не доводиться застосовувати графіки відключень. Масованих атак по енергоінфраструктурі російські війська наразі не завдають, але регулярно обстрілюють енергооб’єкти на прифронтових територіях.