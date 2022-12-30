«Стабільність системи досить крихка» – у Yasno просять киян розумно споживати електрику

Гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у фейсбуці зазначив, що у контексті повернення Києва до стабілізаційних графіків відключення електрики, містяни мають все ж подбати про розумне споживання.

«Стан енергомереж контрольований. Проте слід зважати, що ця стабільність системи досить крихка, і на неї впливають не лише атаки, а й наше з вами споживання. Це вже мало не класична історія і тисячне моє прохання: не включайте у розетку одразу все, що є у квартирі. Особливо зараз, коли всі готуються відзначати свята», – звернувся Коваленко.

Він додав: «Колеги-енергетики зробили неймовірне, аби кияни мали можливість бути зі світлом і теплом у 2023. Тепер ми маємо зробити так, щоб пікове навантаження не обернулося для нас темрявою. Давайте допоможемо енергосистемі. Будьмо енерговідповідальними».

Раніше сьогодні в «Укренерго» повідомили, що енергетична система України відновлює роботу в плановому режимі після масованого обстрілу 29 грудня, і що дефіцит потужності перебуває на тому ж рівні, що і до 10-ої масованої ракетної атаки російських військ.