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Київ повертається до графіків стабілізаційних вимкнень світла – ДТЕК

«Сьогодні повертаємося до графіків стабілізаційних відключень, що розміщені на сайті»

Київ після аварійного вимкнення електроенергії, спричиненого російськими ударами по інфраструктурі, повертається до стабілізаційних графіків, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

«Спільними зусиллями енергетикам вдалося провести технічні роботи, що дозволили стабілізувати ситуацію в Києві. Сьогодні повертаємося до графіків стабілізаційних відключень, що розміщені на сайті. Зможемо їх дотримуватися в разі, якщо не буде нових атак», – йдеться в повідомленні компанії в телеграмі.

Раніше сьогодні в «Укренерго» повідомили, що енергетична система України відновлює роботу в плановому режимі після масованого обстрілу 29 грудня, і що дефіцит потужності перебуває на тому ж рівні, що і до 10-ої масованої ракетної атаки російських військ.

Вдень 29 грудня мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що після ранкових ракетних обстрілів 40% споживачів столиці залишилися без світла через заходи безпеки. За словами мера, завдяки силам ППО, ракети не поцілили в об’єкти критичної інфраструктури.

Пізніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в Києві вистачає потужностей для того, щоб подавати електроенергію не лише критичній інфраструктурі, але й побутовим споживачам. А гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у фейсбуці зазначив, що у Києві поточний рівень доступності електроенергії є досить високим.

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