Київ повертається до графіків стабілізаційних вимкнень світла – ДТЕК

Київ після аварійного вимкнення електроенергії, спричиненого російськими ударами по інфраструктурі, повертається до стабілізаційних графіків, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

«Спільними зусиллями енергетикам вдалося провести технічні роботи, що дозволили стабілізувати ситуацію в Києві. Сьогодні повертаємося до графіків стабілізаційних відключень, що розміщені на сайті. Зможемо їх дотримуватися в разі, якщо не буде нових атак», – йдеться в повідомленні компанії в телеграмі.

Раніше сьогодні в «Укренерго» повідомили, що енергетична система України відновлює роботу в плановому режимі після масованого обстрілу 29 грудня, і що дефіцит потужності перебуває на тому ж рівні, що і до 10-ої масованої ракетної атаки російських військ.

Вдень 29 грудня мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що після ранкових ракетних обстрілів 40% споживачів столиці залишилися без світла через заходи безпеки. За словами мера, завдяки силам ППО, ракети не поцілили в об’єкти критичної інфраструктури.

Пізніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в Києві вистачає потужностей для того, щоб подавати електроенергію не лише критичній інфраструктурі, але й побутовим споживачам. А гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у фейсбуці зазначив, що у Києві поточний рівень доступності електроенергії є досить високим.

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