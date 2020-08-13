Шведська компанія купує українського виробника ігор «Метро» за 36 мільйонів доларів

Шведська компанія Embracer Group повідомляє про купівлю української компанії з розробки ігор 4A Games за 36 мільйонів доларів США. За повідомленням, купівля здійснена через дочірню компанію Embracer – Saber Interactive – 13 серпня.

Як зазначають у шведській компанії, до купівлі український розробник також довгий час був партнером медіакомпанії Deep Silver, яка також входить до групи Embracer.

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«Через цю угоду Saber Interactive отримує визнану команду з понад 150 людей у двох студіях – на Мальті та в Україні, а також їхню власну, кращу в своєму роді, власноруч розроблену технологію First-Person-Shooter («стрілок від першої особи»). Попередня ціна покупки дорівнює приблизно 36 мільйонам доларів, виплачених грошима без боргових зобов’язань та щойно випущеними акціями, що дають прав голосу, а також потенційні виплати в разі виконання заданих цілей, в сумі максимум 35 мільйонів доларів», – йдеться в заяві Embracer.

За повідомленням, 4A Games очікує, що чиста сума від продажі за період з січня по грудень 2020 року становитиме близько 20 мільйонів євро, з них 12 мільйонів – чистого прибутку.

За результатами угоди група Embracer отримала контроль над 100% акцій 4A Games.

«Група Embracer та Saber Interactive – ідеальні партнери для 4A Games і для наступної фази росту. Разом ми зможемо розбудувати франшизу Metro та сфокусуватися на забезпеченні нашої фанбази мультиігровим досвідом», – цитує пресреліз Embracer голову правління 4A Games Діна Шарпа.

4A Games відома передусім розробкою серії ігор Metro. Остання частина франшизи, Metro Exodus, вийшла в лютому 2019 року на PC, Xbox One та PlayStation 4 і отримала високі оцінки гравців та критиків.