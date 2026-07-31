Енергетична криза в Румунії: у Яссах уперше за десятки років обмежать нічне вуличне освітлення

Муніципалітет міста Ясси стане першим містом у Румунії після 1989 року, яке запровадить обмеження на нічне вуличне освітлення для заощадження електроенергії. Рішення ухвалене на тлі оголошеного урядом режиму енергетичної тривоги через дефіцит електроенергії, повідомляє румунське видання Profit.

Влада планує скоротити освітлення вулиць по всьому місту. При цьому повністю освітленими залишаться території лікарень, підземні переходи, центральні площі та найважливіші пішохідні зони. Для гарантування безпеки поліція посилить нічне патрулювання. За оцінками муніципалітету, ці заходи дозволять заощадити близько 10 мегават годин електроенергії щоночі.

Уряд Румунії раніше оголосив режим енергетичної тривоги на серпень і закликав органи місцевого самоврядування знизити споживання електроенергії.

Причиною кризи стало безпрецедентне обміління Дунаю через посуху, через що влада була змушена послідовно зупинити обидва енергоблоки АЕС «Чорнавода». Це перший випадок, коли обидва реактори станції одночасно відключені через низький рівень води. АЕС «Чорнавода» забезпечує близько 20% усього вироблення електроенергії в країні.

Через зупинку атомної станції Румунія різко збільшила імпорт електроенергії, а ціни на ринку зросли. Аналогічні проблеми виникли і в сусідній Угорщині, де через низький рівень Дунаю зупинили один із реакторів АЕС «Пакш».