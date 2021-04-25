Епіфаній: ПЦУ обговорює створення «пенсійного фонду» для священнослужителів

Православна церква України обговорює питання створення «пенсійного фонду», заявив предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Воно є трошки складним, особливо в такий час, щоб створити так званий «пенсійний фонд» церкви. Але ми наголошуємо на тому, щоб зараз кожен священнослужитель в молодому віці був офіційно оформлений. Бо інколи громада навіть не платить священнослужителю певної плати», – сказав предстоятель ПЦУ в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Він зазначив, що коли священник офіційно оформлений, то в майбутньому він має надію на те, що буде мати пенсію.

«Це не так просто. І тому ми залучили фахівців, вивчаємо питання. Якщо ми виберемо найкращий варіант, як це можна втілити в життя, тоді ми це оголосимо», – заявив митрополит.

У 2019 році очільник Православної церкви України наголосив, що священники ПЦУ не отримують зарплату, але вільні від «церковних» внесків.