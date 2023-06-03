Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Ердоган вступив на посаду президента Туреччини на новий термін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган склав присягу і вступив на посаду на новий термін – до 2028 року. Церемонія відбулася 3 червня в будівлі парламенту в столиці країни Анкарі, повідомляє державна агенція Anadolu.

Ердоган зобовʼязався «стояти на варті державності і незалежності країни, гарантувати неподільність Батьківщини і народу, захищати непорушний суверенітет, Конституцію, верховенство права, демократію, заповіти і спадок Ататюрка, дотримуватися принципу світської республіки».

Згодом 3 червня Ердоган оголосить склад нового уряду Туреччини.

Згідно з офіційними результатами другого туру, Ердоган виграв президентські вибори із результатом понад 52%, опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу здобув підтримку майже 48% виборців.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG