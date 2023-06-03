Ердоган вступив на посаду президента Туреччини на новий термін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган склав присягу і вступив на посаду на новий термін – до 2028 року. Церемонія відбулася 3 червня в будівлі парламенту в столиці країни Анкарі, повідомляє державна агенція Anadolu.

Ердоган зобовʼязався «стояти на варті державності і незалежності країни, гарантувати неподільність Батьківщини і народу, захищати непорушний суверенітет, Конституцію, верховенство права, демократію, заповіти і спадок Ататюрка, дотримуватися принципу світської республіки».

Згодом 3 червня Ердоган оголосить склад нового уряду Туреччини.

Згідно з офіційними результатами другого туру, Ердоган виграв президентські вибори із результатом понад 52%, опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу здобув підтримку майже 48% виборців.