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Міністр охорони здоров’я Туреччини заявив, що Ердогану краще після перенесеного гастроентериту

Ввечері 25 квітня Ердоган перервав телеінтерв’ю в прямому ефірі, сказавши, що почувається зле через розлад шлунка

Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа заявив 27 квітня, що стан здоров’я президента Реджепа Таїпа Ердогана – хороший і що він повернеться до свого графіка роботи найближчим часом.

Як повідомляє Reuters, міністр заявив про це на тлі повідомлень про погане самопочуття Ердогана, який напередодні відклав участь у передвиборчому мітингу за станом здоров’я.

Ввечері 25 квітня Ердоган перервав телеінтерв’ю в прямому ефірі, сказавши, що почувається зле через розлад шлунка.

«Інфекційний гастроентерит, який він переніс, зменшує свій вплив», – сказав Коджа.

Тим часом, агентство AFP повідомило, що Ердоган сьогодні з’явився на телебаченні вперше після того, як захворів у вівторок: на прямому відеозв’язку з російським колегою Володимиром Путіним.

14 травня в Туреччині одночасно відбудуться президентські та парламентські вибори.

Вибори мали відбутися в червні, але їх перенесли на більш ранній термін. Згодом, незважаючи на тяжкі наслідки кількох землетрусів і пропозиції про відстрочку, Ердоган своїм указом остаточно затвердив травневу дату.

Ердоган і представник опозиції Кемаль Киличдароглу – фаворити перегонів. Нещодавні опитування показують, що кандидат від опозиції може набрати більше голосів, ніж чинний президент. Частина соціологів вважає, що число голосів за обох кандидатів може бути схожим.

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