Данському футболісту Еріксену імплантують дефібрилятор

Футболісту збірної Данії Крістіану Еріксену, у якого сталася зупинка серця під час матчу на Євро-2020, імплантують дефібрилятор. Про це повідомили у Данському футбольному союзі.

«Цей пристрій необхідний після серцевого нападу через порушення ритму», – мовиться у повідомленні.

Детальної інформації про потенційні наслідки для кар’єри 29-річного гравця у союзі не надали.

Там уточнили, що Еріксен погодився з цим рішенням, яке рекомендували фахівці як з Данії так і з інших країн.

Раніше голландський футболіст Дайлі Блайнд зміг продовжити кар’єру після встановлення відповідного пристрою, який контролює і регулює частоту серцевих скорочень.