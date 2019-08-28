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28 Серпень 2019, Київ 23:29
Новини | Політика

«Європейська солідарність» та «Батьківщина» відкликали своїх представників з комітету свободи слова

Шуфрич заявив, що він засмучений скороченням кількості членів комітету

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Партія «Європейська солідарність» та ВО «Батьківщина» відкликали свої представників з парламентського комітету з питань свободи слова. Про це було оголошено 28 серпня на засіданні підготовчої депутатської групи.

Таким чином склад комітету зменшився до п’яти депутатів: один від партії «Опозиційна платформа – За життя» та чотири від «Слуги народу».

Кандидат на посаду голови комітету Нестор Шуфрич заявив, що він засмучений зменшенням кількості членів комітету в той час, коли відбуваються напади на журналістів.

Представник «ЄС» Артур Герасимов закликав замінити кандидатуру Шуфрича. За словами Герасимова, Шуфрич є «одним з найближчих друзів Віктора Медведчука».

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27 серпня підготовча депутатська група затвердила кандидатів на посади голів парламентських комітетів. За результатами засідання, комітет з питань свободи слова має очолити представник «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич.

За призначення голів комітетів новообрані народні депутати мають проголосувати на пленарному засіданні Верховної Ради.

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» виступив проти призначення представника «Опозиційної платформи – За життя» головою парламентського комітету з питань свободи слова.

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