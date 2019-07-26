Посол ЄС: проблеми Антикорупційної прокуратури пов’язані особисто з Холодницьким

Проблеми Спеціалізованої антикорупційної прокуратури пов’язані з її очільником Назаром Холодницьким, заявив голова представництва Європейського союзу в Україні Юґ Мінґареллі в інтерв’ю «Європейській правді».

«Що ж стосується САП – тут цілком зрозуміло, що проблеми пов’язані особисто з паном Холодницьким. Не моя робота вирішувати, чи треба його міняти, чи ні, але очевидно, що керівник САП має бути здатним до доброї співпраці з НАБУ, чого зараз немає», – сказав Мінґареллі.

Коментуючи діяльність Національного антикорупційного бюро України, посол зазначив: «Більшість людей, які на цьому знаються, вважають, що НАБУ працює загалом добре, і у мене немає жодної причини для сумнівів у цьому».

Холодницький наразі не коментував слова Монґареллі.

5 березня на той час посол США в Україні Марі Йованович заявила, що голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яким нині є Назар Холодницький, має бути звільнений. Очільник САП назвав її слова втручанням у справи іншої держави.

У березні 2018 року НАБУ і Генпрокуратура звинуватили очільника САП в дисциплінарних правопорушеннях після того, як оприлюднили записи, зроблені на «жучок» у його робочому кабінеті.

26 липня 2018 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів оголосила догану, але не звільнила Назара Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Холодницький очолює САП із кінця листопада 2015 року.