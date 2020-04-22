На нараді міністрів члени ЄС не обговорювали зняття санкцій з Росії

Члени Євросоюзу не обговорювали зняття з Росії санкцій, запроваджених через її агресію щодо України. Про це за підсумками відеоконференції міністрів закордонних справ ЄС, що відбулася 22 квітня, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

«Наступного тижня відбудеться відеоконфереція міністрів закордонних справ у нормандському форматі. Жодна країна-член ЄС не говорила про зняття санкцій із Росії», – повідомив кореспондент.

Посилаючись на слова керівника зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля, кореспондент також зазначив, що попри епідемію COVID-19 у Євросоюзі планують проведення 18 червня саміту «Східного партнерства».

Минулого тижня кореспондент Радіо Свобода повідомив, що Європарламент закликає створити «спільний економічний простір» між Євросоюзом та шістьма пострадянськими країнами, учасницями програми «Східне партнерство». В ЄС розглядають це як частину процесу «поступової інтеграції» цих країн із Євросоюзом, ідеться в проєкті звіту.

Документ прямо не згадує про Росію в контексті євроатлантичних прагнень союзників блоку, але Європейський парламент планує «підтвердити суверенне право східних країн-партнерів вільно обирати свій індивідуальний рівень співпраці чи інтеграції до ЄС».



Країни, згадані в документі, перебувають на різних стадіях співпраці з ЄС. Грузія, Україна та Молдова мають із союзом безвізовий режим, а частини їхніх міжнародно визнаних територій прямо або опосередковано контролює Москва. Натомість Білорусь намагається балансувати між Росією та Євросоюзом. Азербайджан та Вірменія мають давній територіальний спір, у якому Росія прагне виступати посередником.