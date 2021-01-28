ЄС вилучив Японію зі списку країн, громадянам яких дозволено в’їзд

Рада Європейського союзу 28 січня переглянула список третіх країн, громадянам яких дозволено в’їжджати на територію ЄС: з нього вилучили Японію. Про це повідомила пресслужба європейського відомства.

«В результаті обговорень, до списку третіх країн, наведеного у додатку I, слід внести зміни. Зокрема, Японію слід виключити зі списку», – йдеться в рішенні Ради ЄС.

У список не додавали нових країн, зазначено у рішенні.

На основі критеріїв та умов, викладених у рекомендації, з 28 січня держави-члени повинні поступово скасувати обмеження на зовнішніх кордонах для жителів таких третіх країн:

Австралія

Нова Зеландія

Руанда

Сінгапур

Південна Корея

Таїланд

Китай (за умови підтвердження взаємності)

Також країнам-членам рекомендують поступово знімати обмеження на поїздки для спеціальних адміністративних районів Китаю, Гонконгу та Макао, за умови підтвердження взаємності, зауважили у пресслужбі.

«Критерії для визначення третіх країн, щодо яких слід скасувати поточне обмеження подорожей, охоплюють, зокрема, епідемічну ситуацію та заходи стримування, включаючи фізичне дистанціювання, а також економічні та соціальні причини. Вони застосовуються кумулятивно», – пояснили в Раді ЄС.

На держави асоційовані з Шенгеном (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія) також поширюється рекомендація, повідомили в пресслужбі.

Європейська комісія 25 січня запропонувала нові вимоги в’їзду для людей, які подорожують з-поза меж Європейського союзу.