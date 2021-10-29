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Україна залишилася в «зеленому» списку ЄС щодо подорожей – офіційно

Рада ЄС також рекомендувала відкрити кордони для несуттєвих подорожей із Аргентини, Намібії, Перу й Колумбії

Європейський союз залишив Україну в списку країн, із яких можливий прийом подорожувальників у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби нового типу. Про це 29 жовтня йдеться в офіційному повідомленні на сайті Євросоюзу.

Раніше цього тижня про таке рішення ЄС повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк. Тоді він уточнював, що «ситуація моніториться і пізніше цього тижня можуть надійти й нові пропозиції».

Рада ЄС рекомендувала відкрити кордони для несуттєвих подорожей із Аргентини, Намібії, Перу й Колумбії. Це рішення має рекомендаційний характер. Слідувати йому чи ні – кожна європейська країна вирішує самостійно.

21 жовтня Мальта заборонила в’їзд подорожувальникам із України через високий сплеск захворюваності на COVID-19. Заборона поширюється і на вакцинованих українців.

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