МЗС: Україна починає головування в Стратегії Євросоюзу для Дунайського регіону

Україна 27 жовтня офіційно починає головування в Стратегії Європейского Союзу для Дунайського регіону. Про це голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив під час ранкового брифінгу.

За його словами, церемонія передачі головування запланована в Братиславі за участі заступника міністра громад і територій, національного координатора Дунайської стратегії Ігоря Корхового.

Він наголосив, що Україна є першою державою з-поза блоку, яка, не будучи членом Євросоюзу, «координуватиме діяльність 14 країн басейну Дунаю та реалізацію стратегічних ініціатив ЄС у регіоні».

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«Україна братиме участь у формуванні регіональної політики Євросоюзу на рівні держав-членів ЄС. Разом із головуванням України в Дунайські комісії це свідчить про утвердження нашої держави як європейського гравця в Центральній Європі», – додав Кулеба.

За словами міністра, головування Києва в цьому форматі триватиме до кінця 2022 року.

У лютому 2021 року головування України в Стратегії Європейського союзу для Дунайського регіону анонсував міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Стратегія Європейського союзу для Дунайського регіону була затверджена Радою ЄС 24 червня 2011 року. Стратегія спрямована на забезпечення інфраструктурного, екологічного, соціально-економічного та інституційного розвитку регіону.