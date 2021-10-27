У МЗС України відповіли на заяви Москви щодо «військового освоєння України» з боку НАТО

Інтеграція в НАТО є стратегічним вибором України, закріпленим у конституції, і в діалозі Києва та Північноатлантичного альянсу «Російська Федерація не має права голосу». Про це у коментарі Радіо Свобода 27 жовтня повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Заяви російських посадовців про ефемерні загрози зі сторони України – продукт викривленого сприйняття реальності. Росія зараз має не місця дислокації військових НАТО рахувати, а докладати зусиль, аби зрушити з місця врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Для цього потрібно припинити вигадувати причини для уникнення зустрічей у рамках наявних форматів переговорів, почати добросовісно виконувати Мінські домовленості та домовленості лідерів Нормандського формату», – ідеться в коментарі речника зовнішньополітичного відомства.

Раніше цього тижня речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила про країни НАТО, які, «прикриваючись неіснуючою російською загрозою, ведуть активне військове освоєння України». Захарова нарахувала на території України «близько 10 місць дислокації натовських військовослужбовців».