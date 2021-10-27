Кулеба: дата засідання Комісії стратегічного партнерства зі США вже відома

Україна та Сполучені Штати визначили дату засідання Комісії стратегічного партнерства, заявив на брифінгу 27 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Дата визначена, ми незабаром її анонсуємо спільно зі США», – сказав він.

За словами голови МЗС, засідання матиме місце у Вашингтоні, куди він полетить із делегацією.

«Це буде такий серйозний, складний візит, полетять представники різних міністерств, відомств. Я не буду єдиним членом уряду, який відвідуватиме США в рамках засідання Комісії стратегічного партнерства, тому що ми націлені саме на максимальний результат, щільно працюємо з американськими колегами», – додав Кулеба.

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Він зазначив, що наразі триває завершення роботи на спільною оновленою Хартією стратегічного партнерства, яку президенти Джо Байден і Володимир Зеленський доручили ухвалити на засіданні комісії.

На початку вересня Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що восени проведе разом із державним секретарем США Ентоні Блінкеном засідання оновленої комісії стратегічного партнерства між країнами.