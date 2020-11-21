«ЄС» на Львівщині виключила двох людей після сброби заїхати пішохідними сходами на авто

Львівська обласна територіальна організація партії «Європейська солідарність» виключила двох своїх членів, повідомляє пресслужба політичної сили.

За повідомленням, рада осередку ухвалила рішення 21 листопада.

«Прийнято рішення про виключення з лав партії двох її членів: Жидачека Андрія Богдановича, обраного депутатом Пустомитівської міської ради, та Пущака Миколу Зіновійовича, депутата Солонківської сільської ради, за вчинення ганебних дій, які суперечать цінностям партії «Європейська Солідарність», – йдеться в повідомленні.

Також рада обласної організації «ЄС» закликала депутатів скласти мандати, а Солонківську об’єднану територіальну громаду – звільнити Пущака з посади заступника голови ОТГ.

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Напередодні заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив відео, на якому видно, як позашляховик намагається під’їхати до під’їзду багатоповерхового будинку пішохідними східцями. Він повідомив, що в авто були «новообрані депутати Пустомитівської міської Ради, що на Львівщині».

Згодом видання Zahid.net з’ясувало, що в будинку живе місцевий депутат від «ЄС» Андрій Жидачек, а з ним в авто був депутат місцевої ради Солонківської ОТГ Микола Пущак. Жидачек, за даними видання, вже пообіцяв сусідам відновити пошкоджені сходи.

Андрій Жидачек публічно визнав інцидент, але поклав відповідальність на водія Миколи Пущака і заявив, що вже звернувся до поліції.