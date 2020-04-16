ЄС виділив 13 млн євро гуманітарної допомоги для постраждалих від бойових дій на Донбасі

Європейська комісія 16 квітня оголосила про виділення 13 мільйонів євро гуманітарної допомоги для постраждалих від бойових дій на Донбасі, які тривають вже сьомий рік.

«Європейський Союз повністю солідарний з людьми на сході України. Допомога ЄС допомагає вразливим людям, які виснажені шестирічним конфліктом, отримати базові послуги, такі як охорона здоров’я та водопостачання. Доступ до цих послуг ще більш важливий перед обличчям спалаху коронавірусу. ЄС підтримує нужденних людей по обидві сторони лінії зіткнення», – наголосив комісар ЄС з антикризового управління Янез Ленарчич.

У ЄС нагадали, що гуманітарні потреби на сході України зростають.

«Оголошене сьогодні фінансування допоможе відремонтувати будівлі, які постраждали в результаті конфлікту, такі як школи та медичні установи, і забезпечити основні потреби, такі як освіта і вода. Вся гуманітарна допомога ЄС прямує через агентства ООН, неурядові організації та Міжнародний комітет Червоного Хреста. ЄС постійно закликає надати безперешкодний доступ гуманітарним організаціям, які доставляють допомогу у некотрольовані владою райони», – мовиться у повідомленні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.