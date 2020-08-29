У ЄС прокоментували обмеження владою Білорусі роботи ЗМІ

Влада Білорусі має дозволити журналістам виконувати роботу без залякування та штучних обмежень від владних структур, таких як затримання чи позбавлення акредитацій. Про це заявив спікер верховного представника Євросоюзу з закордонних справ Жозеп Боррель Пітер Стано.

«Останні обмеження щодо незалежних ЗМІ, зокрема іноземних репортерів з належною акредитацією, неприйнятні і являють собою ще одну спробу влади обмежити вільний потік інформації. Свобода ЗМІ і свобода інформації – ключова частина будь-якого демократичного суспільства», – мовиться у заяві.

У ЄС радять владі Білорусі замість того, щоб залякувати і заважати роботі ЗМІ, зосередитися на виконанні вимог білоруського народу, висловлених мирними протестувальниками під час акцій в останні кілька тижнів.

Раніше посольство США в Мінську 29 серпня опублікувало заяву, в якій висловило стурбованість через «продовження переслідування журналістів» і закликало владу в Мінську «демонструвати стриманість».

МЗС Білорусі позбавило акредитації десятки місцевих журналістів, що працюють на іноземні засоби інфлормації. Серед тих, кому відмовлено в акредитації, є і четверо співробітників Радіо Свобода, повідомляє білоруська служба РС.

Без акредитацій, що дозволяють журналістам легально працювати в країні, залишили журналістів бюро Reuters, Associated Press, AFP і Deutsche Welle, розповіла Васильєва. За її словами, якщо вони вестимуть репортажі з вулиць, то їх може затримати міліція.

Акредитацій позбавили також журналістів «Бі-бі-сі», німецького телеканалу ARD, «Міжнародного французького радіо» (RFI) і телеканалу «Настоящее время». У публікації Tut.by згадуються імена 17 журналістів, позбавлених акредитації.