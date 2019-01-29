В ЄС назвали п’ять недоліків своєї боротьби з фейками і пропагандою

Європейський союз закликає світові онлайн-платформи на кшталт Facebook, Twitter, Google, посилити боротьбу з дезінформацією напередодні європейських виборів. Про це йшлося 29 січня у Брюсселі під час презентації першого звіту щодо протидії пропаганді й щодо прогресу, досягнутого в усуненні політичної дезінформації напередодні виборів.

Єврокомісар із цифрової економіки і суспільства Марія Ґабріель, презентуючи звіт, заявила, що боротьба з дезінформацією і пропагандою в співпраці ЄС із Facebook, Google чи Twitter повинна здійснюватися «глибше й швидше» і має низку недоліків.

«По-перше, багато ініціатив задіяні лише в деяких державах-членах. Але ж дезінформація не знає кордонів, тож потрібен загальноєвропейський підхід, тож всі держави ЄС повинні працювати в цій сфері», – застерігає єврокомісар з цифрової економіки Марія Ґабріель.

Другий недолік, за її словами, полягає у зволіканні з реакцією для запобігання дезінформації: чимало кроків у цьому напрямку ЄС та його держави-члени запланували здійснити до травневих виборів. Однак, передвиборчі кампанії вже розпочалися, тому важливо, щоб ці плани вже були якомога швидше реалізовані, каже єврокомісар.

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«По-третє, – пояснює Марія Ґабріель, – мене непокоїть той факт, що «поле дій» у сфері прозорості в інтернеті, стосується тільки політичної реклами. Воно не покриває рекламу, яка переслідує приховано політичні цілі. Слід розширити це поле дій».

Наступне недопрацювання в сфері антипропаганди й боротьби із фейками, на думку представниці Єврокомісії, полягає у тому, що «підтримка, яка надається дослідникам, фактчекерам, для кращого розуміння цього феномену, все ще залишається у початковій стадії та потребує швидкого зміцнення».

«Нарешті, сформульовані на сьогодні визначення різновидів дезінформації та пропаганди все ще потребують подальшого детального аналізу. Це повинно бути зроблене до наступного звіту. Ці звіти, нагадую, робитимуться Єврокомісією щомісячно аж до завершення виборів», – повідомила Марія Ґабріель.

Європейський союз розробив план дій боротьби із дезінформацією та пропагандою, який передбачає створення в установах ЄС і державах-членах спеціальної системи швидкого оповіщення, що працюватиме для спрощення обміну даними й оцінками кампаній дезінформації, а також повідомлятиме про загрози дезінформації в режимі реального часу.

Світові онлайн-платформи на кшталт Facebook, Twitter, Google будуть зобов’язані забезпечити прозорість політичної реклами, активізацію зусиль щодо закриття фейкових аккаунтів, маркувати повідомлення, які автоматично розповсюджуються ботами та співпрацювати із академічними дослідницькими установами, які займаються перевіркою фактів для виявлення дезінформації.

Із січня по травень цього року онлайн-платформи повинні будуть щомісячно звітувати перед Єврокомісією, а євроустанова, у свою чергу готуватиме звіти для громадськості ЄС.