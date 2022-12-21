Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Росія і Білорусь продають деревину в ЄС під виглядом казахстанської і киргизької – розслідування

Москва і Мінськ були основними постачальниками лісової продукції для ЄС

Російські й білоруські лісові матеріали, які потрапили під санкції Євросоюзу, продовжують постачати на ринки ЄС. Їх продають під виглядом казахстанського й киргизького лісу. Про це йдеться у розслідуванні Білоруського розслідувального центру, литовського видання Siena і організації журналістів-розслідувачів OCCRP.

Москва і Мінськ були основними постачальниками лісової продукції для ЄС. Євросоюз розраховував скоротити доходи режимів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка на мільярди євро, заборонивши купувати у них лісоматеріали. Але після заборони на імпорт до країн ЄС різко зросли постачання із Центральної Азії.

Території Казахстану і Киргизстану майже не вкриті лісами, обидві країни практично не виробляють деревину. Але, за документами, імпорт дерева до ЄС із цих двох країн за пів року зріс у 66,6 раза порівняно з попереднім роком. Більшість ввозиться через Латвію, Литву, Польщу, Німеччину й Данію.

Під виглядом потенційних продавців лісу журналісти виявили кілька компаній, які обіцяли зробити фальшиву документацію на білоруський ліс. Пізніше вони заперечували, що говорять про обхід санкцій.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG