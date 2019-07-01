Лідерам Європейського Союзу 30 червня не вдалося домовитися, хто стане президентом Єврокомісії

30 червня лідерам Європейського Союзу не вдалося узгодити кандидатуру наступного президента Європейської комісії, у саміті оголошено перерву. Про це повідомив у Twitter представник президента Європейської Ради Пребен Ааманн.

У ніч на понеділок у саміті оголосили перерву. Туск проведе двосторонні зустрічі з лідерами ЄС. Після цього відновляться загальні переговори.

У неділю, 30 червня, лідери країн ЄС зібралися, щоб обговорити кандидатури керівників основних інституцій блоку.

У травні в країнах ЄС відбулися вибори до Європарламенту.