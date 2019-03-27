Євро-2020: Наступні матчі кваліфікації збірна України проведе у червні

Третій і четвертий тури кваліфікації на Чемпіонат Європи з футболу 2020 року відбудуться в червні.

7 червня збірна України зіграє вдома з Сербією, а 10-го прийматиме Люксембург.

У перших двох турах Україна зіграла внічию з командою Португалії, та в доданий час перемогла Люксембург.

Після цих ігор підопічні Андрія Шевченка очолили групу, маючи чотири очки після двох ігор. Другими з трьома очками залишилися люксембуржці (вони також провели два матчі). Третіми після двох ігор із двома очками є португальці. На четвертому місці після одного матчу опинилися серби (одне очко). Останніми є литовці, які програли люксембуржцям у першому турі.