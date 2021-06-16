Підсумки п’ятого дня Євро-2020: Португалія розгромила Угорщину, Німеччина програла Франції через гол у власні ворота

На чемпіонаті Європи з футболу у вівторок, 15 червня, відбулося два матчі.

Збірна Угорщини поступилася Португалії з рахунком 0:3. Португальці відкрили рахунок лише на 84-й хвилині – завдяки рикошету від ноги одного з захисників відзначився Рафаел Геррейру. Через три хвилини збірна Португалії заробила пенальті, який реалізував Кріштіану Роналду. Ще один гол Роналду забив вже в компенсований час. Завдяки цим голам португалець став найкращим бомбардиром чемпіонатів Європи – на його рахунку 11 забитих м’ячів.

У другому матчі Франція мінімально переграла Німеччину – 1:0. Єдиний гол у матчі у свої ворота забив німецький захисник Матс Хуммельс. Ще два голи французів скасували судді, угледівши офсайди. Одного разу довелося скористатися системою VAR.

Сьогодні на Євро зіграють три матчі: Фінляндія – Росія, Туреччина – Уельс, Італія – Швейцарія.