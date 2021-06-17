Підсумки шостого дня Євро-2020: Росія та Уельс перемагають, Італія забезпечує собі вихід з групи

На чемпіонаті Європи з футболу у середу, 16 червня, відбулося три матчі.

Росія у Санкт-Петербурзі з мінімальним рахунком перемогла команду Фінляндії. На початку матчу фінам вдалося відзначитися, однак судді скористувалися системою VAR і скасували гол через офсайд. Росія забила у доданий час першого тайму. Цей рахунок протримався до кінця гри.

Збірна Уельсу в Азербайджані обіграла Туреччину. Аарон Ремзі відзначився під кінець першої половини матчу. Всередині другого тайму гравці Уельсу заробили пенальті, але реалізувати його не змогли. Вже в останні секунди доданого часу Коннор Робертс встановив остаточний рахунок.

Італія на домашньому полі розгромила швейцарців з рахунком 3:0. Двічі відзначився Мануель Локателлі, ще один гол на рахунку Чіро Іммобіле. Італія стала першою командою, яка достроково забезпечила собі вихід з групи.

Сьогодні на Євро зіграють ще три матчі: Україна – Північна Македонія, Данія – Бельгія, Нідерланди – Австрія.