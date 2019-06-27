Україна здобула шосту золоту нагороду на Європейських іграх у Мінську

Україна здобула шосту золоту нагороду на ІІ Європейських іграх, що проходять у білоруському Мінську. Золото взяла байдарка-двійка, у складі якої Марія Повх і Людмила Кукліновська, подолали дистанцію 200 метрів за 44.781.

Другим став німецький екіпаж, а бронзова нагорода залишається у Білорусі.

Сьогодні це перша нагорода України на ІІ Європейських іграх. Загалом за 7 днів змагань українська команда виборола 23 нагороди: 6 золотих, 10 срібних та 7 бронзових. Україна повертається на третє місце у турнірній таблиці.







