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27 Червень 2019, Київ 15:33
Новини | Суспільство

Україна здобула шосту золоту нагороду на Європейських іграх у Мінську

Загалом за 7 днів змагань українська команда виборола 23 нагороди (фото ілюстративне)

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Україна здобула шосту золоту нагороду на ІІ Європейських іграх, що проходять у білоруському Мінську. Золото взяла байдарка-двійка, у складі якої Марія Повх і Людмила Кукліновська, подолали дистанцію 200 метрів за 44.781.

Другим став німецький екіпаж, а бронзова нагорода залишається у Білорусі.

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Живий блог. Європейські ігри. День 7. Чи буде шоста золота нагорода?

Сьогодні це перша нагорода України на ІІ Європейських іграх. Загалом за 7 днів змагань українська команда виборола 23 нагороди: 6 золотих, 10 срібних та 7 бронзових. Україна повертається на третє місце у турнірній таблиці.




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