Українці розмитнили вже понад 65 тисяч автомобілів з єврономерами

З 25 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року українці розмитнили понад 65 тисяч автомобілів з єврономерами. Про це повідомили у Державній фіскальній службі.

«За митне оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією громадяни вже сплатили понад 4,1 мільярди гривень», – мовиться у повідомленні.

У ДФС зазначили, що найактивніше авто оформлюють в Києві (майже 10,8 тисяч), Волинській (8,7 тисяч) та Чернівецькій (понад 6 тисяч) областях.

«Із загальної кількості розмитнених авто майже 55 тисяч – це ті, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили 467 мільйонів гривень (8500 гривень за кожне авто). Це звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією, строки та умови ввезення якого не дотримані», – повідомили у ДФС.

За даними служби, лише за минулу добу українці оформили майже 3,4 тисячі автомобілів, сплативши за них майже 212 мільйонів гривень платежів.

У ДФС нагадали, що 22 лютого спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього часу власники таких автівок будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою.

Відповідний закон набрав чинності 25 листопада.