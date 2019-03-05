Віце-президент Єврокомісії: на час українських та європейських виборів співпрацю з Україною припиняти не будуть

Брюссель не має наміру призупиняти співпрацю з Києвом на період виборів президента України та Європейського парламенту. Про це віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс сказав кореспонденту Радіо Свобода.

«Співпраця триває і розвивається. Цього тижня я сам буду в Україні, передбачена зустріч з прем’єром і міністром фінансів, де ми більш детально будемо говорити про питання макрофінансової допомоги. Зараз у нас йде вже четверта програма макрофінансової допомоги, один транш в 500 мільйонів євро виплатили в кінці минулого року, і дійсно навесні цього року ми можемо виплатити другий транш в 500 мільйонів євро. Але тут важливо, щоб були виконані умови щодо отримання фінансової допомоги. Це продовження боротьби з корупцією, продовження роботи щодо поліпшення збирання податків, і також реформа служби доходів. Це також реформи в соціальній сфері», – зазначив Домбровскіс.

Він запевнив, що співпраці не завадять ні виборчий процес в Україні та ЄС, ні наступне формування органів влади.

«Я б сказав, що співпрацю не буде призупинено. Співпраця триватиме в рамках нашого Договору про асоціацію. Триватиме політичний діалог, розвиватися економічні зв’язки», – наголосив віце-президент Єврокомісії.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Вибори до Європейського парламенту відбудуться в 23-26 травня 2019 року.