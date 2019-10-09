В Європарламенті обговорять ситуацію в Україні

Європейський парламент на засіданні 9 жовтня проведе дебати з приводу ситуації в Україні. Про це йдеться в розкладі, оприлюдненому на сайті Європарламенту.

Дебати відбудуться на засіданні в Брюсселі в другій половині дня 9 жовтня.

У липні Європейський парламент підтримав резолюцію, в якій закликав Росію звільнити українських політв’язнів.

Крім того, Європарламент засудив триваючі порушення Росією «основоположних принципів і норм міжнародного права, зокрема її відмову виконувати рішення міжнародних трибуналів та судів; закликав Російську Федерацію виконувати рішення Європейського суду з прав людини про порушення прав осіб, затриманих на Кримському півострові та в Російській Федерації».