Минулий рік у Європі був найспекотніший в історії – ЄС

Минулий, 2019 рік у Європі був найспекотніший за всю історію спостережень. Про це йдеться у доповіді Європейської служби з питань зміни клімату.

На всій території континенту температура була вище середньої, за винятком деяких невеликих районів. Як зазначається у доповіді, найвищі річні аномальні температури зареєстровано у центральній та східній Європі.

Як зазначається у доповіді, середньорічні мінімальні і максимальні добові температури були вище, ніж середні, майже всюди в Європі, причому максимальні температури, зазвичай, є більш аномальними, ніж мінімальні.

Раніше Європі зафіксували найтеплішу зиму в історії. В період між груднем 2019 року та лютим 2020 року температура на 3,4 градуса перевищувала середні температурні показники в період 1981-2010 років.