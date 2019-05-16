Поліцейські Європи і США ліквідували міжнародне злочинне кіберугруповання

У Європолі повідомили, що європейська і американська поліція ліквідували міжнародне злочинне угрупування, що використовувало шкідливе програмне забезпечення для крадіжки 100 мільйонів доларів у десятків тисяч людей.

У заяві Європолу від 16 травня йдеться, що слідчі дії тривали у США і п’яти європейських країнах – Болгарії, Німеччині, Грузії, Молдові та Україні.

Повідомляється, що зловмисники використали шкідливе програмне забезпечення GozNym для зараження комп’ютерів і збору даних про банківські операції понад 41 тисячі людей, головним чином «підприємств і їх фінансових установ».

За даними Європолу, мережа відмивала вкрадені кошти через рахунки своїх членів в Сполучених Штатах та інших країнах.

Десятьом членам злочинної групи висунули звинувачення в Сполучених Штатах за статтями про викрадення та відмивання коштів. У справі підозрюваними є 5 росіян, які переховуються від правоохоронців.