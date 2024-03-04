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З Донеччини евакуювали ще 14 дітей – ДСНС

У Донецькій області рятувальники за вихідні, 2 і 3 березня, допомогли евакуювати з небезпечних прифронтових районів ще 14 дітей
У Донецькій області рятувальники за вихідні, 2 і 3 березня, допомогли евакуювати з небезпечних прифронтових районів ще 14 дітей

У Донецькій області рятувальники за вихідні, 2 і 3 березня, допомогли евакуювати з небезпечних прифронтових районів ще 14 дітей, йдеться в повідомленні пресслужби Головного управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«За минулі вихідні співробітники Служби порятунку надали допомогу під час евакуації в Покровському районі 46 особам, з них 14 дітей та 4 людини з обмеженими фізичними можливостями», – кажуть у відомстві.

Також на минулих вихідних рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» разом із поліціянтами евакуювали із зони активних бойових дій (із селища Очеретине Покровського району) п’ятеро мешканців смт Желанне.

Раніше, 29 січня, на Донеччині оголосили примусову евакуацію людей із сіл Мар’їнської та Очеретинської громад. Місцева влада обіцяла, що всі евакуйовані будуть забезпечені житлом і підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.

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