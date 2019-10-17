Футбол: УЄФА включив українця до складу збірної тижня відбору на Євро-2020

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) включив українського півзахисника Руслана Малиновського до складу збірної тижня відбору на Євро-2020.

Протягом тижня Малиновський зіграв у матчах відбору на чемпіонат Європи проти Литви і Португалії. У грі з литовцями він забив два м’ячі.

16 жовтня УЄФА назвав рух Андрія Ярмоленка у матчі з Португалією «фінтом ігрового дня».

14 жовтня Україна перемогла чинну чемпіонку Європи Португалію з рахунком 2:1 й достроково вийшла на Євро-2020 з першого місця в групі.