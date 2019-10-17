Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 Жовтень 2019, Київ 08:56
Новини | Спорт

Футбол: УЄФА включив українця до складу збірної тижня відбору на Євро-2020

Гравці збірної України Олександр Караваєв (ліворуч) та Руслан Малиновський (праворуч) з головним тренером Андрієм Шевченком (у центрі)

Дивитись коментарі

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) включив українського півзахисника Руслана Малиновського до складу збірної тижня відбору на Євро-2020.

Протягом тижня Малиновський зіграв у матчах відбору на чемпіонат Європи проти Литви і Португалії. У грі з литовцями він забив два м’ячі.

16 жовтня УЄФА назвав рух Андрія Ярмоленка у матчі з Португалією «фінтом ігрового дня».

14 жовтня Україна перемогла чинну чемпіонку Європи Португалію з рахунком 2:1 й достроково вийшла на Євро-2020 з першого місця в групі.

/**/ /**/ /**/ Українська футбольна збірна святкує перемогу над збірною Литви після матчу кваліфікації Євро-2020. Харків, 11 жовтня 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Тріумф збірної України: від кумівства до результативного тренера, від провалу до «левів»

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG