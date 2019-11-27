ЄС збирається розглянути новий склад Європейської комісії

Європейський парламент 27 листопада збирається розглянути новий склад Європейської комісії під керівництвом німкені Урсули фон дер Ляєн.

Членів комісії має затвердити проста більшість від складу Європарламенту. До Єврокомісії обирають по одному члену від кожної з країн Європейського союзу. Цього разу там не буде представника Великої Британії, яка намагається вийти зі складу ЄС.

Очікується, що в новій Єврокомісії буде найбільше жінок в історії.

Якщо склад комісії затвердять, вона почне роботу 1 грудня й зустрінеться з низкою викликів – зокрема, із проблемами змін клімату, гендерної нерівності, міграції й існування ЄС в умовах цифрової ери.