Звинувачений у Британії колишній «губернатор» Севастополя побоюється спецслужб РФ

Громадянин Росії Дмитро Овсянніков, який із 2016 до 2019 року працював «губернатором» в окупованому РФ Севастополі, поскаржився в британському суді на загрозу з боку російських спецслужб. За словами захисту Овсяннікова, він побоюється за своє життя.

У Великій Британії Овсяннікова звинувачують у порушенні санкційного режиму. Він звільнений під заставу і має жити у своєму будинку в Лондоні з браслетом стеження на нозі. Його захист, посилаючись на можливу загрозу, просив приховати від громадськості місце проживання.

Суддя Тоні Баумґартнер йому в цьому відмовив. Він заявив, що захист не навів свідчень на підтвердження загрози з боку спецслужб. За його словами, якби такі факти зʼявилися, Овсянніков був би заарештований для його власної безпеки, – повідомив із зали суду кореспондент російського державного агентства ТАСС.

Овсянніков був затриманий у Лондоні на початку 2024 року. Він потрапив др списків санкцій західних країн після того, як очолив окупаційну адміністрацію в Севастополі. Після арешту зʼясувалося, що чиновник має, крім російського, паспорт громадянина Великої Британії.

Окрім посади голови окупованого міста в Криму, в Росії Овсянніков обіймав посаду заступника міністра промисловості та торгівлі. У 2020 році його було знято з посади та звільнено з уряду. Підставою став скандал в аеропорту міста Іжевська – під час контролю чиновник не показав документи і посадковий квиток, а на прохання зробити це став нецензурно лаятися.