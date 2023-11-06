Колишній очільник Каталонії шукав контакти з лідером російської мафії – розслідування

Голова адміністрації колишнього голови Каталонії Карлеса Пучдемона Жозеп Льюїс Алай розраховував отримати фінансування на утримання політика у лідера російської організованої злочинності, злодія в законі Захарія Калашова, відомого на прізвисько «Шакро Молодой». Про це свідчить поліцейський звіт, який опинився в розпорядженні іспанського видання El Debate.

Повідомлення Алая були перехоплені однією з поліцейських служб Іспанії, Цивільною гвардією, в 2020 році. Як стверджується в публікації, за допомогою грошей від Калашова Алай розраховував оплачувати будинок Пучдемона в Бельгії. Політик переховувався в цій країні від іспанської влади після невдалої спроби проголошення незалежності Каталонії у 2017 році.

Як стверджує El Debate, Алай обговорював ідею контакту з Калашовим із адвокатом Пучдемона Гонсало Бойє та росіянином Олександром Дмитрієнком. Міністерство юстиції Іспанії називає його агентом однієї з російських розвідувальних служб, які мають контакти «з деякими лідерами кримінального світу російського походження». Дмитрієнко обидва твердження заперечує.

Про можливий звʼязок Алая з Калашовим раніше писала іспанська газета El Confidencial. За її даними, Пучдемон обговорював росіянина у листуванні з адвокатом. Із двох публікацій не ясно, чи йдеться про одне й те ж перехоплене листування, чи про різні повідомлення.

70-річного Захарія Калашова засоби інформації, що спеціалізуються на кримінальних новинах, неодноразово називали «босом босів» російської організованої злочинності або щонайменше людиною, яка претендує на цю роль. У 2016 році його було затримано в Москві за підозрою у здирництві. У 2018 році він був засуджений до 9 років та 10 місяців колонії. В обвинувальному висновку його назвали «лідером російського кримінального світу». З лютого 2019 року він відбуває покарання у виправній колонії №2 у Краснодарському краї.

У матеріалі El Debate не сказано, як Алай розраховував звʼязатися з Калашовим у колонії. Сам політик зараз обіймає посаду голови секретаріату Пучдемона – як колишнього голови Каталонії. Офіс фінансується за рахунок державних коштів. Він та Пучдемон будь-які звʼязки з Росією заперечують.

2021 року газета The New York Times писала, що адвокат Пучдемона міг зустрічатися в Москві зі злодієм у законі Василем Христофоровим (кримінальне прізвисько «Вася Воскрес»), якого Калашов «коронував» у 2021 році.