Італія: Пучдемона звільнили в залі суду, питання його екстрадиції вирішується

Лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона 24 вересня звільнили під час засідання суду на італійському острові Сардинія.

Суддя постановив, що Пучдемон може лишатися на свободі, поки влада Італії вирішує питання його екстрадиції.

За словами адвоката Пучдемона, той може вільно залишити Італію, але має бути присутнім на наступного слуханні у справі про екстрадицію 4 жовтня.

Лідера каталонських сепаратистів у вигнанні Карлеса Пучдемона затримали на італійському острові Сардинія за ордером на арешт Іспанії через чотири роки після втечі з батьківщини після референдуму про незалежність, який Мадрид визнав незаконним.

Колишній житель Каталонії, одного з найбагатших і найбільш відмінних регіонів Іспанії, втік з країни після референдуму 2017 року. Наразі він живе в Бельгії та є депутатом Європейського парламенту.

Пучдемон мав імунітет від судового переслідування після свого обрання до палати Європарламенту у 2019 році, але втратив його в березні.

Президент Каталонії Пере Арагонес, також прихильник сепаратистських поглядів, засудив «переслідування та судові репресії» щодо Пучдемона.

Уряд Іспанії натомість заявив, що арешт Пучдемона «відповідає поточній судовій процедурі, яка застосовується до будь -якого громадянина ЄС, який має відповідати перед судом».

Референдум 2017 року спричинив політичну кризу в Іспанії: регіональний парламент Каталонії проголосив незалежність від країни, а Мадрид запровадив пряме керування регіоном.