Уряд Іспанії помилує ув’язнених лідерів руху за незалежність Каталонії

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що уряд помилує дев’ятьох ув’язнених лідерів руху за незалежність Каталонії. Він заявив, що прагнення до примирення з регіоном відповідає суспільним інтересам.

«Щоб досягти угоди, хтось повинен зробити перший крок. Уряд Іспанії зробить цей перший крок зараз», – сказав він під час візиту до Барселони.

Тим часом у Барселоні мітингарі за незалежність вимагають проведення нового референдуму, а опозиція в Мадриді пригрозила оскаржити помилування у суді.

У 2019 Верховний суд Іспанії засудив дев’ять каталонських лідерів за їхню роль у несанкціонованому референдумі про незалежність та недовготривалому проголошенні незалежності. Тоді Мадрид відреагував, встановивши прямий контроль над регіоном на сім місяців у 2017-2018 роках.

Зокрема, до 13 років ув’язнення було засуджено заступника глави уряду Каталонії Оріоля Хункераса, а «главу зовнішньополітичного відомства» Каталонії Рауля Ромева – до 12-ти.

Кабінет міністрів Іспанії повинен затвердити помилування на своєму засіданні у вівторок, що має привести до звільнення сепаратистів з в’язниці через кілька днів.

Сепаратистський глава уряду Каталонії Пере Арагонес сказав, що помилування було довгоочікуваним першим кроком до початку діалогу, але вважає це недостатнім, пообіцявши провести новий санкціонований референдум.