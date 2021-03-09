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09 березня 2021, Київ 10:51
Новини | Міжнародні

Європарламент позбавив імунітету сепаратистського лідера Каталонії

400 законодавців проголосували за зняття імунітету з Карлеса Пучдемона, 248 – проти, 45 – утрималися.

У вівторок, 9 березня, Європарламент проголосував за зняття імунітету з колишнього президента іспанської Каталонії Карлеса Пучдемона. Це дозволить почати процес його екстрадиції.

400 законодавців проголосували за зняття імунітету, 248 – проти, 45 – утрималися.

Пізніше парламент ухвалить рішення і щодо двох його соратників.

Пучдемона та його соратників розшукують в Іспанії за їхню роль у здійсненій 2017 року спробі проголосити незалежність Каталонії. Пучдемон втік до Бельгії після провалу цієї спроби, а в травні 2019 його було обрано до Європарламенту від Іспанії як представник какаталонських незалежницьких партій.

Після цього, у січні 2020 року, ордер на арешт Пучдемона припинений було припинено бельгійськими судовими органами через імунітет політика як європейського законодавця.

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