Європарламент позбавив імунітету сепаратистського лідера Каталонії

У вівторок, 9 березня, Європарламент проголосував за зняття імунітету з колишнього президента іспанської Каталонії Карлеса Пучдемона. Це дозволить почати процес його екстрадиції.

400 законодавців проголосували за зняття імунітету, 248 – проти, 45 – утрималися.

Пізніше парламент ухвалить рішення і щодо двох його соратників.

Пучдемона та його соратників розшукують в Іспанії за їхню роль у здійсненій 2017 року спробі проголосити незалежність Каталонії. Пучдемон втік до Бельгії після провалу цієї спроби, а в травні 2019 його було обрано до Європарламенту від Іспанії як представник какаталонських незалежницьких партій.

Після цього, у січні 2020 року, ордер на арешт Пучдемона припинений було припинено бельгійськими судовими органами через імунітет політика як європейського законодавця.