У Каталонії страйк, тисячі людей вийшли на вулиці у п’ятий день масових протестів

У Каталонії 18 жовтня тисячі людей вийшли на вулиці у п’ятий день протестів проти вироку іспанського суду, який відправив дев’ятьох колишніх членів керівництва цього регіону за ґрати за звинуваченнями в підбурюванні до заколоту.

Жителі Каталонії сходяться в столицю регіону Барселону з п’яти різних напрямків. Багато з них йдуть у місто пішки, ці демонстрації отримали назву «Марш свободи».

Доступ до відомої пам’ятки Барселони Храму Святого Сімейства (Саґрада Фамілія) обмежили через групу протестувальників, які заблокували вхід. Як йдеться в повідомленні пам’ятки у твітері, Саґрада Фамілія залишатиметься відчиненою доти, поки персонал зможе гарантувати безпеку відвідувачів. При цьому усім охочим скасувати свій візит радять, як це зробити.

Крім того, у Каталонії 18 жовтня проходить загальний страйк, оголошений незалежними профспілками.

Багато доріг у регіоні заблоковані, як і рух на шосе неподалік від прикордонних переходів до Франції.

Водночас, як пише видання El Pais, ситуація в аеропорту Барселони нормальна, скасовані 55 рейсів із тисячі.

В останні дні в Барселоні й інших містах Каталонії відбулися сутички протестувальників із поліцією.

Сьогодні акції поки що проходять мирно.

Колишній голова каталонської адміністрації Карлес Пучдемон 18 жовтня добровільно з’явився в поліцію Бельгії після того, як іспанський суд оголосив його в міжнародний розшук. Поки що невідомо, чи був він затриманий.

Пучдемон залишив Іспанію в 2017 році після того, як Мадрид після референдуму про незалежність Каталонії розпустив парламент автономного регіону і запровадив там пряме управління.

Дев’ять соратників колишнього каталонського лідера 14 жовтня були засуджені до термінів від 9 до 13 років позбавлення волі за організацію референдуму.

Нинішній голова адміністрації Каталонії Кім Торра після цього заявив про необхідність нового референдуму про незалежність.

Міністерство закордонних справ України радить громадянам уникати місць масового скупчення людей у Барселоні у зв’язку з протестами.