Півмільйонна акція протесту «Марш свободи», всупереч обіцянкам її організаторів і прохань до учасників поводитися відповідно до закону, мирною не вийшла. В Барселоні – вогонь і дим. Це радикально налаштована молодь знову вийшла на вулиці. Відбулися сутички з поліцейськими, яким доводиться втихомирювати найрадикальніше налаштованих демонстрантів. Гнів жителів викликало рішення Верховного суду, який засудив дев'ятьох політиків, які виступають за незалежність регіону, до тюремних термінів від 9 до 13 років. Протестувальники вимагають незалежності і свободи для організаторів референдуму. (Відео Reuters)