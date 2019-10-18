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19 Жовтень 2019, Київ 02:05
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Мирний протест в Барселоні мирним не вийшов – відео

Мирний протест в Барселоні мирним не вийшов – відео
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Півмільйонна акція протесту «Марш свободи», всупереч обіцянкам її організаторів і прохань до учасників поводитися відповідно до закону, мирною не вийшла. В Барселоні – вогонь і дим. Це радикально налаштована молодь знову вийшла на вулиці. Відбулися сутички з поліцейськими, яким доводиться втихомирювати найрадикальніше налаштованих демонстрантів. Гнів жителів викликало рішення Верховного суду, який засудив дев'ятьох політиків, які виступають за незалежність регіону, до тюремних термінів від 9 до 13 років. Протестувальники вимагають незалежності і свободи для організаторів референдуму. (Відео Reuters)

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