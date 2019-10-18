Жителі Каталонії сходяться в столицю регіону Барселону з п’яти різних напрямків. Багато з них йдуть у місто пішки, ці демонстрації отримали назву «Марш свободи». У Барселоні вони продовжать протести. Гнів жителів викликало рішення Верховного суду, який засудив дев'ятьох політиків, які виступають за незалежність регіону, до тюремних термінів від 9 до 13 років. Протестувальники вимагають незалежності і свободи для організаторів референдуму. Напередодні мирний протест в Барселоні знову переріс у заворушення. Радикальні активісти кидали в поліцейських каміння, пляшки і петарди, підпалювали столики в відкритих кафе, а також сміттєві контейнери. (Відео Reuters)