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18 Жовтень 2019, Київ 18:36
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«Марш свободи». Тисячі каталонців колонами йдуть на Барселону – відео

«Марш свободи». Тисячі каталонців колонами йдуть на Барселону – відео
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Жителі Каталонії сходяться в столицю регіону Барселону з п’яти різних напрямків. Багато з них йдуть у місто пішки, ці демонстрації отримали назву «Марш свободи». У Барселоні вони продовжать протести. Гнів жителів викликало рішення Верховного суду, який засудив дев'ятьох політиків, які виступають за незалежність регіону, до тюремних термінів від 9 до 13 років. Протестувальники вимагають незалежності і свободи для організаторів референдуму. Напередодні мирний протест в Барселоні знову переріс у заворушення. Радикальні активісти кидали в поліцейських каміння, пляшки і петарди, підпалювали столики в відкритих кафе, а також сміттєві контейнери. (Відео Reuters)

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